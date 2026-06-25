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AGENDA · Muttersholtz

Atelier cuisine parent-enfant spécial Noël Muttersholtz

mercredi 16 décembre 2026 · Muttersholtz

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
13b allée de la 1ère Armée
Ville
67600 Muttersholtz
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Muttersholtz

Atelier cuisine parent-enfant spécial Noël

13b allée de la 1ère Armée Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-16 14:00:00
fin : 2026-12-16 17:00:00

Date(s) :
2026-12-16

Bredeles et autres pâtisseries de Noël s’offrent à vous dans cet atelier cuisine parent-enfant
Bredeles et autres pâtisseries de Noël s’offrent à vous dans cet atelier cuisine parent-enfant. On vous propose de découvrir des alternatives plus respectueuses des filières courtes sans oublier le plaisir de partager et tout en garantissant l’effet Noël . 0  .

13b allée de la 1ère Armée Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 15 92  selestat@agf67.fr

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English :

Bredeles and other Christmas pastries are waiting for you at this parent-child cooking workshop

L’événement Atelier cuisine parent-enfant spécial Noël Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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