Informations pratiques

Muttersholtz

Atelier cuisine parent-enfant spécial Noël

13b allée de la 1ère Armée Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-16 14:00:00

fin : 2026-12-16 17:00:00

Date(s) :

2026-12-16

Bredeles et autres pâtisseries de Noël s’offrent à vous dans cet atelier cuisine parent-enfant

Bredeles et autres pâtisseries de Noël s’offrent à vous dans cet atelier cuisine parent-enfant. On vous propose de découvrir des alternatives plus respectueuses des filières courtes sans oublier le plaisir de partager et tout en garantissant l’effet Noël . 0 .

13b allée de la 1ère Armée Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 15 92 selestat@agf67.fr

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English :

Bredeles and other Christmas pastries are waiting for you at this parent-child cooking workshop

L’événement Atelier cuisine parent-enfant spécial Noël Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme