Atelier cuisine parent-enfant spécial Noël Muttersholtz
mercredi 16 décembre 2026 · Muttersholtz
Informations pratiques
Muttersholtz
Atelier cuisine parent-enfant spécial Noël
13b allée de la 1ère Armée Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-16 14:00:00
fin : 2026-12-16 17:00:00
Date(s) :
2026-12-16
Bredeles et autres pâtisseries de Noël s’offrent à vous dans cet atelier cuisine parent-enfant
Bredeles et autres pâtisseries de Noël s’offrent à vous dans cet atelier cuisine parent-enfant. On vous propose de découvrir des alternatives plus respectueuses des filières courtes sans oublier le plaisir de partager et tout en garantissant l’effet Noël . 0 .
13b allée de la 1ère Armée Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 15 92 selestat@agf67.fr
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English :
Bredeles and other Christmas pastries are waiting for you at this parent-child cooking workshop
L’événement Atelier cuisine parent-enfant spécial Noël Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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