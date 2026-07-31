Informations pratiques

Muttersholtz

Projection la théorie du boxeur

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22 18:30:00

fin : 2026-09-22 21:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Projection du documentaire La théorie du boxeur de Nathanaël Coste suivie d’un débat-discussion. Tout public

Les excès du climat frappent de plus en plus durement le monde agricole. En 2022, la sécheresse crée un véritable électrochoc dans la vallée de la Drôme. Nathanaël Coste, géographe de formation, enquête chez des agriculteurs bio et conventionnels pour qui le temps de l’adaptation à déjà commencé. Sur le terrain, les approches diffèrent, qu’elles reposent sur les technologies, les stockages d’eau, la gestion des sols ou l’agroécologie. Alors que la moitié des fermes va changer de main d’ici dix ans, le film questionne agriculteurs et chercheurs sans à priori pour repenser notre façon de produire et construire une résiliance alimentaire d’un territoire.

La projection du film est suivie d’un débat discussion sur le thème eau, sol & climat .

Tout public. 0 .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est

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English :

Screening of the documentary La th%E9orie du boxeur by Nathana%EBl Coste, followed by a discussion. Open to all ages

L’événement Projection la théorie du boxeur Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme