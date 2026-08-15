Informations pratiques

Sèvremont

Atelier cuisine

CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 09:30:00

fin : 2026-10-16 14:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Atelier cuisine

Atelier cuisine D’Automne

Affûtez vos couteaux, sortez vos tabliers, nous vous propons une session de cuisine collective!

Ce temps de cuisine sont ouverts à tous.

Convivialité, partage de recette, de techniques seront au rendez-vous Avec Alain, Aline, Philippe et Luc, nos bénévoles cuisiniers. .

CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com

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English :

Cooking workshop

L’événement Atelier cuisine Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges