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AGENDA · Sèvremont

Atelier cuisine Sèvremont

vendredi 16 octobre 2026 · Sèvremont

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
CPIE Sèvre et Bocage
Ville
85700 Sèvremont
Département
Vendée
Tarif
10 10

Sèvremont

Atelier cuisine

CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 09:30:00
fin : 2026-10-16 14:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Atelier cuisine
Atelier cuisine D’Automne
Affûtez vos couteaux, sortez vos tabliers, nous vous propons une session de cuisine collective!
Ce temps de cuisine sont ouverts à tous.
Convivialité, partage de recette, de techniques seront au rendez-vous Avec Alain, Aline, Philippe et Luc, nos bénévoles cuisiniers.   .

CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14  contact@cpie-sevre-bocage.com

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English :

Cooking workshop

L’événement Atelier cuisine Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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