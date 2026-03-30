Atelier Cuisiner des amuse-bouches de Noël Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou
Atelier Cuisiner des amuse-bouches de Noël Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou mercredi 9 décembre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier Cuisiner des amuse-bouches de Noël
Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 15:00:00
fin : 2026-12-09 17:00:00
Date(s) :
2026-12-09
Des amuse-bouches aux plantes du jardin pour Noël, ça vous dit ?
Venez concocter de délicieux amuse-bouches salés et sucrés, parfait pour les préparatifs de fin d’année. A l’issue de l’atelier, dégustez vos mets et repartez avec les recettes de l’animateur.
Atelier à partir de 10 ans Sur réservation .
Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
Would you like to try a Christmas appetizer made with plants from the garden?
L’événement Atelier Cuisiner des amuse-bouches de Noël Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Anjou tourisme & attractivité
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