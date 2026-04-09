Atelier Cuisiner le safran Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier Cuisiner le safran

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 15:00:00

fin : 2026-10-07 17:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Une invitation à la découverte de l’or rouge…. !

Apprenez à connaître la fleur de safran, sa culture et ses secrets de récolte. Puis, enfilez le tablier pour cuisiner des recettes originales, sucrées et salées, où le safran révèle toutes ses nuances aromatiques. Une expérience gourmande et précieuse ! .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

An invitation to discover red gold!

L’événement Atelier Cuisiner le safran Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges