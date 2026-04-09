Atelier Cuisiner le safran Chemillé Chemillé-en-Anjou
Atelier Cuisiner le safran Chemillé Chemillé-en-Anjou mercredi 7 octobre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier Cuisiner le safran
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Une invitation à la découverte de l’or rouge…. !
Apprenez à connaître la fleur de safran, sa culture et ses secrets de récolte. Puis, enfilez le tablier pour cuisiner des recettes originales, sucrées et salées, où le safran révèle toutes ses nuances aromatiques. Une expérience gourmande et précieuse ! .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
An invitation to discover red gold!
L’événement Atelier Cuisiner le safran Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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