Atelier culinaire au Domaine la Cadenière D19 Lançon-Provence
samedi 17 octobre 2026 · D19 · Lançon-Provence
Informations pratiques
Lançon-Provence
Atelier culinaire au Domaine la Cadenière
Samedi 17 octobre 2026 de 10h à 13h. D19 Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 13:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Atelier culinaire en solo ou en duo avec une cheffe, pour un accord mets/vins réussi !
Atelier culinaire avec une cheffe. Le but est de cuisiner ensemble quelque chose qui sera en accord avec un ou plusieurs de nos vins. Venez vivre un moment convivial et ludique et repartez avec des idées d’association mets/vins. L
Vous pourrez bien entendu rester pour déguster le plat confectionné sur la terrasse du domaine (ou à l’intérieur selon la météo).
Durée 3h00.
Réservation obligatoire.
Grand parking disponible, sol en terre ou terrasse bois
Animation dans le cadre de Vignobles en scène. .
D19 Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 82 56 contact@lacadeniere.com
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English :
A cooking workshop—either on your own or in a pair with a chef—for a perfect food-and-wine pairing!
L’événement Atelier culinaire au Domaine la Cadenière Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Provence Tourisme
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