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AGENDA · Lançon-Provence

Atelier culinaire au Domaine la Cadenière D19 Lançon-Provence

samedi 17 octobre 2026 · D19 · Lançon-Provence

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
D19
Adresse
Chemin de Léonie
Ville
13680 Lançon-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
55 55 65

Lançon-Provence

Atelier culinaire au Domaine la Cadenière

Samedi 17 octobre 2026 de 10h à 13h. D19 Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Atelier culinaire en solo ou en duo avec une cheffe, pour un accord mets/vins réussi !
Atelier culinaire avec une cheffe. Le but est de cuisiner ensemble quelque chose qui sera en accord avec un ou plusieurs de nos vins. Venez vivre un moment convivial et ludique et repartez avec des idées d’association mets/vins. L

Vous pourrez bien entendu rester pour déguster le plat confectionné sur la terrasse du domaine (ou à l’intérieur selon la météo).

Durée 3h00.
Réservation obligatoire.
Grand parking disponible, sol en terre ou terrasse bois

Animation dans le cadre de Vignobles en scène.   .

D19 Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 82 56  contact@lacadeniere.com

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English :

A cooking workshop—either on your own or in a pair with a chef—for a perfect food-and-wine pairing!

L’événement Atelier culinaire au Domaine la Cadenière Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Provence Tourisme

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