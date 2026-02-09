Atelier culinaire hivernal médiathèque La Ferté Macé

Atelier culinaire hivernal

médiathèque 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:30:00

2026-03-14

Éveillez vos papilles et vos sens à travers un atelier culinaire Une initiation à la nutrition. Cuisine, dégustation seront au rendez-vous, avec une surprise après chaque atelier !

médiathèque 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46

