Stage « Cultivons nos chansons », ArtBeauRéSens, La Ferté-Macé

Stage « Cultivons nos chansons » 23 – 25 avril ArtBeauRéSens Orne

sur inscription jusqu’au 15/04; de 80 à 120 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

ArtBeauRéSens 30 rue d’Hautvie- La Ferté Macé La Ferté-Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « club.musique.fertois@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.85.59.18.35 »}]

T’as la plume qui te démange, des airs qui te trottent dans la tête ? Yoan et Isabelle, duo sensible et créatif, t’accompagnent pour créer ta chanson Parcours ado ou adulte de 6h, restitution commune.