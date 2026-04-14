Stage « Cultivons nos chansons », ArtBeauRéSens, La Ferté-Macé
Stage « Cultivons nos chansons », ArtBeauRéSens, La Ferté-Macé jeudi 23 avril 2026.
Stage « Cultivons nos chansons » 23 – 25 avril ArtBeauRéSens Orne
sur inscription jusqu’au 15/04; de 80 à 120 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00
ArtBeauRéSens 30 rue d’Hautvie- La Ferté Macé La Ferté-Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « club.musique.fertois@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.85.59.18.35 »}]
T’as la plume qui te démange, des airs qui te trottent dans la tête ? Yoan et Isabelle, duo sensible et créatif, t’accompagnent pour créer ta chanson Parcours ado ou adulte de 6h, restitution commune.
À voir aussi à La Ferté Macé (Orne)
- Les visites de Michel Les secrets de la rue d’Alençon La Ferté Macé 25 avril 2026
- Marché aux fleurs La Ferté Macé 26 avril 2026
- Théâtre Epidermis Circus Espace culturel du Grand Turc La Ferté Macé 29 avril 2026
- Concert Trio Giocoso La Ferté Macé 3 mai 2026
- Aprem’Ciné L’enfant du désert La Ferté Macé 5 mai 2026