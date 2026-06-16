Atelier Cultivons ensemble nos repères Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence Pertuis Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Atelier Cultivons ensemble nos repères

Vendredi 3 juillet 2026 de 9h à 12h. Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence Pertuis Avenue Des Tamaris Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-03 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Un atelier pour appliquer les principes du vivant à l’économie. Et si en végétalisant l’hôpital d’Aix, on cultivait nos repères ?

Dans ce lieu où se croisent fragilités et espérances, nous proposons un atelier pour végétaliser en collectif un espace et réinventer notre rapport à l’économie. Comme dans un jardin, une société saine se construit en observant son environnement, en mutualisant les ressources et en valorisant les compétences de chacun, en permettant l’agilité et la robustesse. À l’hôpital, où chaque geste compte, jardiner devient une métaphore puissante prendre soin d’un lieu, c’est prendre soin de notre collectif.



Cet atelier rappelle aussi que les repères se construisent concrètement et pas à pas un plant à la fois, un échange à la fois. Parce que la résilience, comme la santé, comme l’économie se cultivent ensemble.



Intervenants

● Emmanuelle Hartmann, Vice-présidente Mission Possible

● Marie Baloge, cheffe de projet Mission Possible

● Véronique Louvel, Cheffe de projet

● Tony Sessine, Co-président du cercle Mozart.



Partenaires Mission Possible, Le Cercle Mozart. .

Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence Pertuis Avenue Des Tamaris Aix-en-Provence 13616 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A workshop on applying the principles of life to the economy. What if, by greening the Aix hospital, we could cultivate our sense of place?

L’événement Atelier Cultivons ensemble nos repères Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence