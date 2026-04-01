Atelier Custom Spray Tourcoing
Atelier Custom Spray Tourcoing mardi 28 avril 2026.
Tourcoing
Atelier Custom Spray
100 Rue de Tournai Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 15:30:00
fin : 2026-04-28 17:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Dans le cadre de l’exposition Play The Game #2, le collectif Renart vous propose un atelier de customisation à la bombe de spray ! Venez créer votre personnage de jeu vidéo préféré directement sur une bombe aérosol.
Mercredi 29 avril 15h30
À partir de 8 ans
Dans le cadre de l’exposition Play The Game #2, le collectif Renart vous propose un atelier de customisation à la bombe de spray ! Venez créer votre personnage de jeu vidéo préféré directement sur une bombe aérosol.
Mercredi 29 avril 15h30
À partir de 8 ans .
100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53
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English :
As part of the Play The Game #2 exhibition, the Renart collective is offering a spray can customization workshop! Come and create your favorite video game character directly on a spray can ?
? Wednesday, April 29 ? 3:30pm
? Ages 8 and up
L’événement Atelier Custom Spray Tourcoing a été mis à jour le 2026-04-15 par Hauts-de-France Tourisme
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