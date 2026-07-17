Atelier cyanotype à l’Orangerie, Orangerie du parc du prieuré, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Atelier cyanotype à l’Orangerie Samedi 19 septembre, 14h00 Orangerie du parc du prieuré Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Après une récolte de végétaux dans le parc, les participants composeront leur propre fenêtre d’Orangerie en associant plantes, dessins et feutres acryliques. Les créations seront ensuite imprimées sur tissu grâce au procédé du cyanotype. Ensemble, elles formeront une grande frise collective.

Orangerie du parc du prieuré 1 place Jules Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Plateau Carnot Yvelines Île-de-France 01 34 90 39 32 Élégante serre formée de deux parties perpendiculaires construite par Marguerite Fardel, commerçante à Paris et propriétaire du château du Prieuré de 1835 à 1850. Elle était destinée à abriter pendant l’hiver des plantes exotiques. En train : (SNCF) Ligne J Paris-Saint-Lazare : gare de Conflans-Sainte-Honorine (10 minutes à pied) (RATP) RER A direction Cergy-le-Haut : gare de Conflans-Fin d’Oise (25 minutes à pied) Par la route : sortie Saint-Germain-en-Laye puis RN 184 ; sortie Conflans-Sainte-Honorine Le parc du Prieuré se situe en dehors des circuits de circulation urbaine. Il est bordé par une place faisant office de parc de stationnement, accessible aux voitures. Les autobus peuvent stationner sur les quais. Un fléchage piétonnier à travers les vieilles rues de la ville guide ensuite le visiteur des rives de la Seine jusqu’au parc. Un accès par un escalier est possible par l’entrée du parc rue Maurice Berteaux

Atelier cyanotype

© Ville de Conflans