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Atelier cyanotype au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac

Atelier cyanotype au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac

Atelier cyanotype au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac samedi 20 juin 2026.

Ville : 46170 Saint-Paul-Flaugnac

Département : Lot

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 1.5 1.5 Général

Saint-Paul-Flaugnac

Atelier cyanotype au 3ème Lieu

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Le 3e Lieu propose un atelier cyanotype animé par Malanature

Le 3e Lieu propose un atelier cyanotype animé par Malanature. Cette technique ancienne de photographie permet de voir se dessiner le contour des plantes et de révéler les empreintes des végétaux. L’atelier est accessible aux débutants et tout le matériel est fourni.

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Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13  cafe@3emelieu46.fr

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English :

Le 3e Lieu offers a cyanotype workshop led by Malanature

L’événement Atelier cyanotype au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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