Atelier cyanotype au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac
Atelier cyanotype au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac samedi 20 juin 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Atelier cyanotype au 3ème Lieu
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le 3e Lieu propose un atelier cyanotype animé par Malanature
Le 3e Lieu propose un atelier cyanotype animé par Malanature. Cette technique ancienne de photographie permet de voir se dessiner le contour des plantes et de révéler les empreintes des végétaux. L’atelier est accessible aux débutants et tout le matériel est fourni.
.
Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le 3e Lieu offers a cyanotype workshop led by Malanature
L’événement Atelier cyanotype au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Saint-Paul-Flaugnac (Lot)
- Ciné-Lot L’affaire Bojarski Saint-Paul-Flaugnac 8 juin 2026
- Scène ouverte au 3ème lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 13 juin 2026
- Atelier couture au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 21 juin 2026
- Soirée barbecue au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac 25 juin 2026
- Soirées Wine tour au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac 9 juillet 2026