Soirée barbecue au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac
Soirée barbecue au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac jeudi 25 juin 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Soirée barbecue au 3ème lieu
69 Impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-06-25 20:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Soirée conviviale autour d’un barbecue, organisée dans un lieu associatif ouvert à toutes et tous
Soirée conviviale autour d’un barbecue, organisée dans un lieu associatif ouvert à toutes et tous.
L’événement s’inscrit dans une dynamique de partage et de rencontre, favorisant les échanges entre habitués et nouveaux participants. Le principe repose sur l’apport collectif de chacun, dans un esprit chaleureux et participatif.
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69 Impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr
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English :
A friendly barbecue evening at an associative venue open to all
L’événement Soirée barbecue au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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