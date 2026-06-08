Scène ouverte au 3ème lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac
Scène ouverte au 3ème lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac samedi 13 juin 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Scène ouverte au 3ème lieu
Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le 3e Lieu propose une scène ouverte musicale conviviale au bourg de Flaugnac
Le 3e Lieu propose une scène ouverte musicale conviviale au bourg de Flaugnac. Les participants sont invités à venir avec leurs instruments, leur voix et leurs envies pour partager un moment de musique, de découverte et d’échange. Une sonorisation et une batterie sont mises à disposition sur place.
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Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr
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English :
Le 3e Lieu offers a friendly open musical stage in the village of Flaugnac
L’événement Scène ouverte au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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