Béziers

ATELIER CYANOTYPE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Créez des images végétales en bleu de Prusse avec l’aide d’une photographe.

Entre nature et photographie, réalisez des images uniques à partir de végétaux, en utilisant la lumière du soleil comme révélateur. Le cyanotype, technique photographique inventée en 1842 par John Herschel, permet d’obtenir des créations en bleu de Prusse. Fabrication de 3 photogrammes au format A5 accompagnée par une photographe.

Par Fanette Bruel, dans le cadre du Cycle Nature, de l’anniversaire de l’Artothèque et des 200 ans de la photographie. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Create plant images in Prussian blue with the help of a photographer.

L’événement ATELIER CYANOTYPE Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34