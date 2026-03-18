SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

En 1893 à New York, Dvořák compose la Symphonie Du Nouveau Monde , mêlant romantisme européen et inspirations afro-américaines.

Composée en 1893 alors que Dvořák dirigeait le Conservatoire de musique de New York, la Symphonie du Nouveau Monde mêle subtilement les couleurs du romantisme européen aux rythmes et mélodies inspirés des musiques afro-américaines et amérindiennes.

Son célèbre deuxième mouvement éveille le désir d’exploration des grands espaces autant qu’il ravive les souvenirs perdus grâce à une orchestration au lyrisme particulièrement intense. En première partie, la création du Concerto pour accordéon et bandonéon d’A. Schwarz, notamment interprété par Angélique Marroni, professeure au Conservatoire Béziers Méditerranée.

Programme

– Création du Concerto pour accordéon et bandonéon d’A. Schwarz

– Neuvième Symphonie A. Dvořák

Direction Mathieu Bonnin

Ensemble Sequentiae

Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée

Accordéon Angélique Marroni

Bandonéon Victor Villena .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

In New York in 1893, Dvo?ák composed the New World Symphony, a blend of European Romanticism and Afro-American inspiration.

L’événement SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34