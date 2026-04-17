Béziers

IMMERSION CARITATS

2 Place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Journée médiévale à Béziers visite guidée, déjeuner historique, animations (combats, tir à l’arc, marché) et spectacle nocturne.

Vivez une journée médiévale au cœur de Béziers et des Caritats

10h Rendez-vous avec votre guide

De la Cathédrale Saint-Nazaire aux ruelles médiévales, découvrez l’héritage solidaire des Caritats. Revivez ce passé de foi et d’entraide qui a façonné l’âme de la cité ! Pendant votre visite, vous assisterez à la distribution des pains.

12h30 Déjeuner médiéval

Passez la porte des Ostals, au coeur de Béziers. Dans ces maisons du 12ème siècle, tout raconte une histoire. Vous y profiterez d’un déjeuner médiéval sur place. Vous vous régalerez avec notre menus du marché et essaierez les plats du XVIe siècle: soupe despourveue de poisson selon le Ménagier de Paris, poulet au citron selon le Liber de Coquina …

À partir de 14h Animations Caritats

Plongez au cœur de l’époque médiévale pendant toute une journée avec de nombreuses animation s défilé avec une galère géante, lancer de haches, campement et marché médiéval, tir à l’arc, combats de béhourd, spectcales de chevaux…

Nouveauté 2026 Fontaine musicale à 21h15.

Les prix comprennent la visite guidée, le déjeuner médiéval (entrée, plat, dessert et boissons).

Les prix ne comprennent pas les repas, les dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Réservation obligatoire avant le dimanche 3 mai 2026 à 18h. .

2 Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : IMMERSION CARITATS

Medieval day in Béziers: guided tour, historical lunch, entertainment (fights, archery, market) and night show.

L’événement IMMERSION CARITATS Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34