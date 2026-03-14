CARITATS JOURNÉE

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La fête des Caritats est un événement médiéval, organisé sur les Allées Paul Riquet. Pendant toute une journée, les visiteurs peuvent profiter de nombreuses animations déambulation costumée, campement et marché médiéval, combats de béhourds…

La fête des Caritats est un événement médiéval, organisé sur les Allées Paul Riquet à Béziers. Pendant toute une journée, les visiteurs peuvent profiter de nombreuses animations déambulation costumée, campement et marché médiéval, lancer de haches, démonstrations d’artisanat, ainsi que des combats de béhourds. Vivez une véritable immersion dans l’univers du Moyen-Âge ! .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

The Caritats festival is a medieval event held on the Allées Paul Riquet. For a whole day, visitors can enjoy a wide range of activities, including a costume parade, a medieval camp and market, and behemoth fights…

L’événement CARITATS JOURNÉE Béziers a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 ADT34