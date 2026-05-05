Béziers

ATELIER CYANOTYPE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez une toute nouvelle manière de créer des images, grâce au cyanotype, dans le cadre du Cycle nature, de l’anniversaire de l’Artothèque et des 200 ans de la photographie.

Entre nature et photographie, créez des impressions uniques à partir de végétaux grâce à la magie de la lumière du soleil. Un cyanotype est un procédé photographique inventé en 1842 par John Herschel, qui permet de créer des images en bleu de Prusse. Vous pourrez également réaliser 3 photogrammes au format A5, avec l’aide d’une photographe. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : ATELIER CYANOTYPE

Discover a whole new way of creating images, thanks to the cyanotype, as part of Cycle nature, the Artothèque?s anniversary and 200 years of photography.

L’événement ATELIER CYANOTYPE Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34