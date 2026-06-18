Atelier Cyanotype Crozant
Atelier Cyanotype Crozant samedi 11 juillet 2026.
Crozant
Atelier Cyanotype
Villejoint Crozant Creuse
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12
Atelier cyanotype avec Tim Hetherington à l’Arboretum de la Sédelle.
Tarif 30€, le matériel est fourni.
Rens et inscription 05 55 89 83 16 .
Villejoint Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 83 16 n.wanty@gmail.com
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English : Atelier Cyanotype
L’événement Atelier Cyanotype Crozant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays Dunois
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