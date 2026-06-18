Crozant

Atelier Cyanotype

Villejoint Crozant Creuse

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12

Atelier cyanotype avec Tim Hetherington à l’Arboretum de la Sédelle.

Tarif 30€, le matériel est fourni.

Rens et inscription 05 55 89 83 16 .

Villejoint Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 83 16 n.wanty@gmail.com

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English : Atelier Cyanotype

L’événement Atelier Cyanotype Crozant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays Dunois