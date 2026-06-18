Les Nocturnes de Crozant #2 Crozant samedi 11 juillet 2026.

Crozant

Les Nocturnes de Crozant #2

Place chopeline Crozant Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-15

Les nocturnes de Crozant reviennent cette année avec le 11/07 Jérémie ( variété française) et le 15/08 Lycko ( raggae rap) Place Chopeline, entrée libre. Avec marché, bar ….. contact 06 76 04 45 64 .

Place chopeline Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 04 45 64

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English : Les Nocturnes de Crozant #2

L’événement Les Nocturnes de Crozant #2 Crozant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays Dunois