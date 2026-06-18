Les Nocturnes de Crozant #2 Crozant
Les Nocturnes de Crozant #2 Crozant samedi 11 juillet 2026.
Crozant
Les Nocturnes de Crozant #2
Place chopeline Crozant Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-15
Les nocturnes de Crozant reviennent cette année avec le 11/07 Jérémie ( variété française) et le 15/08 Lycko ( raggae rap) Place Chopeline, entrée libre. Avec marché, bar ….. contact 06 76 04 45 64 .
Place chopeline Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 04 45 64
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English : Les Nocturnes de Crozant #2
L’événement Les Nocturnes de Crozant #2 Crozant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays Dunois
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