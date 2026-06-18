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Empreintes végétales Crozant

Empreintes végétales Crozant

Empreintes végétales Crozant samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Arboretum de la Sédelle

Ville : 23160 Crozant

Département : Creuse

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Crozant

Empreintes végétales

Arboretum de la Sédelle Crozant Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-22

Atelier Empreintes végétales avec Marjorie Méa pour Le Fol Inventaire de 14h à 16h. Tarif 15€- tout matériel
Renseignements 05 55 89 83 16   .

Arboretum de la Sédelle Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 86 16 

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English : Empreintes végétales

L’événement Empreintes végétales Crozant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays Dunois

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