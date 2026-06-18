Empreintes végétales Crozant
Empreintes végétales Crozant samedi 18 juillet 2026.
Crozant
Empreintes végétales
Arboretum de la Sédelle Crozant Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-22
Atelier Empreintes végétales avec Marjorie Méa pour Le Fol Inventaire de 14h à 16h. Tarif 15€- tout matériel
Renseignements 05 55 89 83 16 .
Arboretum de la Sédelle Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 86 16
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English : Empreintes végétales
L’événement Empreintes végétales Crozant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays Dunois
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