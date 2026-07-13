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AGENDA · Crozant

Visite guidée de la Forteresse de Crozant Crozant

mercredi 22 juillet 2026 · Crozant

Visite guidée de la Forteresse de Crozant Crozant

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
23160 Crozant
Département
Creuse
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Crozant

Visite guidée de la Forteresse de Crozant

Crozant Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-21

Visite guidée de la Forteresse de Crozant à 18h30, réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance.
Tarif 8 €
Réservation au 05 55 89 24 61   .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61 

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English : Visite guidée de la Forteresse de Crozant

L’événement Visite guidée de la Forteresse de Crozant Crozant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Dunois

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