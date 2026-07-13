Visite guidée de la Forteresse de Crozant Crozant
mercredi 22 juillet 2026 · Crozant
Informations pratiques
Crozant
Visite guidée de la Forteresse de Crozant
Crozant Creuse
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-08-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-21
Visite guidée de la Forteresse de Crozant à 18h30, réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance.
Tarif 8 €
Réservation au 05 55 89 24 61 .
Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61
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English : Visite guidée de la Forteresse de Crozant
L’événement Visite guidée de la Forteresse de Crozant Crozant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Dunois
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