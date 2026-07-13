Informations pratiques

Crozant

Visite guidée de la Forteresse de Crozant

Crozant Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-21

Visite guidée de la Forteresse de Crozant à 18h30, réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance.

Tarif 8 €

Réservation au 05 55 89 24 61 .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61

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English : Visite guidée de la Forteresse de Crozant

L’événement Visite guidée de la Forteresse de Crozant Crozant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Dunois