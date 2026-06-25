Crozant

Atelier Dessin à l’Hôtel Lépinat

Crozant Creuse

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-08

Atelier de pratique artistique à l’Hôtel Lépinat, apprenez à dessiner en plein air .

Tarif 6.50€, réservation obligatoire au plus tard 24h avant l’animation au 05 55 89 24 61. .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61

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English : Atelier Dessin à l’Hôtel Lépinat

L’événement Atelier Dessin à l’Hôtel Lépinat Crozant a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays Dunois