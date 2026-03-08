Balade contée de la Sédelle

Crozant Creuse

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

2026-08-09

Balade contée du pont Charraud aux ruines, RDV 10 min avant le départ sur place, co-voiturage possible à l’arrivée pour rejoindre le point de départ (contacter Cindy pour l’organisation au 06 61 46 09 05)

Prévoir de bonnes chaussures et bâton de marche conseillée. Prévoir également l’appoint (en espèces uniquement)

Tarif 5€ adulte/ 2€ (7 à 12 ans) .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 46 09 05

