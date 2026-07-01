Visite guidée du Sentier des peintres Crozant
vendredi 24 juillet 2026 · Crozant
Informations pratiques
Crozant
Visite guidée du Sentier des peintres
Crozant Creuse
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-12 2026-08-15
Visite et balade guidée sur le sentier d’interprétation le sentier des peintres
Tarif 8€
Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05 55 89 24 61
RDV au musée Hôtel Lépinat .
Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61
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English : Visite guidée du Sentier des peintres
L’événement Visite guidée du Sentier des peintres Crozant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Dunois
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