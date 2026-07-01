Informations pratiques

Crozant

Visite guidée du Sentier des peintres

Crozant Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-12 2026-08-15

Visite et balade guidée sur le sentier d’interprétation le sentier des peintres

Tarif 8€

Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05 55 89 24 61

RDV au musée Hôtel Lépinat .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du Sentier des peintres

L’événement Visite guidée du Sentier des peintres Crozant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Dunois