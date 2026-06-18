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Découverte des plantes sauvages Crozant

Découverte des plantes sauvages Crozant

Découverte des plantes sauvages Crozant samedi 15 août 2026.

Adresse : Villejoint

Ville : 23160 Crozant

Département : Creuse

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Crozant

Découverte des plantes sauvages

Villejoint Crozant Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Découverte des plantes sauvages avec Juliette Martinet de 14h à 16h. Tarif 20€   .

Villejoint Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 83 16 

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English : Découverte des plantes sauvages

L’événement Découverte des plantes sauvages Crozant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays Dunois

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