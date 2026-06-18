Découverte des plantes sauvages Crozant
Découverte des plantes sauvages Crozant samedi 15 août 2026.
Crozant
Découverte des plantes sauvages
Villejoint Crozant Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Découverte des plantes sauvages avec Juliette Martinet de 14h à 16h. Tarif 20€ .
Villejoint Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 83 16
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English : Découverte des plantes sauvages
L’événement Découverte des plantes sauvages Crozant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays Dunois
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