Visite libre du musée Hôtel Lépinat, Centre d’Interprétation du Patrimoine – Hôtel Lépinat, Crozant

Informations pratiques

Visite libre du musée Hôtel Lépinat 19 et 20 septembre Centre d’Interprétation du Patrimoine – Hôtel Lépinat Creuse

Tarif : 1.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Hôtel Lépinat – Plongée au cœur de l’École de Crozant

L’Hôtel Lépinat est un musée dédié à l’histoire des peintres de la Vallée de la Creuse, de 1850 à 1950.

De Claude Monet à Anders Osterlind, d’Armand Guillaumin à Francis Picabia, plus de 500 artistes ont contribué à faire naître ce mouvement que l’on nomme, dès 1926, l’École de Crozant.

️ Une immersion unique :

Grâce aux nouvelles technologies, à des décors d’ambiance soigneusement reconstitués, et à la présence de nombreuses œuvres originales, les visiteurs sont plongés pendant 1h30 dans un univers où couleurs, paysages et figures locales ont façonné l’un des plus beaux chapitres de l’histoire de l’art en Creuse.

Plus de 100 œuvres originales vous attendent pour mieux comprendre et ressentir l’esprit de l’École de Crozant.

Centre d’Interprétation du Patrimoine – Hôtel Lépinat 5 rue Armand-Guillaumin, 23160 Crozant Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 63 01 90 http://www.hotel-lepinat.com Au sein même des murs d’une ancienne auberge du XIXe siècle, les visiteurs pourront découvrir un musée retraçant l’histoire des peintres en plein air de 1820 à 1930 dans la Vallée de la Creuse.

L’Hôtel Lépinat – Plongée au cœur de l’École de Crozant

©OTPD