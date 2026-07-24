Informations pratiques

Crozant

Brocante à Crozant

Le bourg Crozant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:15:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous à Crozant, dans le cadre exceptionnel de la Vallée des Peintres, pour une journée conviviale placée sous le signe de la brocante et des animations ! De 7h à 19h: Grande Brocante. Emplacements exposants 2 € le mètre

Réservations à partir du 5 septembre au 06 80 77 34 78

À 20h15 Cinéma en plein air sur Chopeline Découvrez une rétrospective exceptionnelle des 100 ans du barrage d’Éguzon, à travers des images et archives retraçant son histoire. Séance proposée par l association Oc&Oil.

À 22h Feu d’artifice tiré sur la forteresse de Crozant, un spectacle à ne pas manquer !

Petite restauration sur place tout au long de la journée et en soirée.

Venez passer une belle journée à chiner, profiter des animations, du cinéma en plein air et admirer un feu d’artifice dans un cadre unique ! .

Le bourg Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 81 77

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English : Brocante à Crozant

L’événement Brocante à Crozant Crozant a été mis à jour le 2026-07-26 par Creuse Tourisme