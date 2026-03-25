Atelier cyanotype enfants Jardin des Plantes de Rouen Rouen

Atelier cyanotype enfants

Jardin des Plantes de Rouen 114 b Av. des Martyrs de la Résistance Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-16 2026-07-23 2026-09-12

À l’occasion du Festival Normandie Impressionniste 2026, venez vivre une après-midi hors du temps en famille mêlant nature, art et créativité !

Commencez par une balade guidée au cœur du magnifique Jardin des Plantes de Rouen, un écrin de verdure labélisé Jardin Remarquable où petits et grands découvriront l’histoire de ce lieu deux fois centenaires.

Puis, laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier cyanotype, une technique artistique ancienne utilisant la lumière du soleil pour créer des images bleu profond à partir de végétaux. Chacun repartira avec sa propre œuvre d’art, souvenir unique d’un moment partagé.

Un atelier ludique et poétique, idéal pour les enfants à partir de 6 ans, accompagné(e)s de leurs parents ou grands-parents !

Un moment en famille pour découvrir la nature autrement et plonger dans l’univers fascinant des impressions végétales à la lumière du soleil.

A partir de 7 ans. .

Jardin des Plantes de Rouen 114 b Av. des Martyrs de la Résistance Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Atelier cyanotype enfants

L’événement Atelier cyanotype enfants Rouen a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Rouen tourisme