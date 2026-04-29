Arles

Atelier cyanotype et dessin

Samedi 2 mai 2026 de 13h à 16h. POP 1 rue Ferdinand Lesseps Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 13:00:00

fin : 2026-05-02 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Venez découvrir la technique du cyanotype et dessiner dans un moment pour soi.

Pendant 3h, l’artiste plasticienne et illustratrice Pauline Bocahut vous accompagne dans la pratique de l’autoportrait à travers le dessin, le cyanotype et l’écriture. .

POP 1 rue Ferdinand Lesseps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 51 27 10 paulinebocahut@hotmail.com

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English :

Come and discover the cyanotype technique and draw in a moment for yourself.

L’événement Atelier cyanotype et dessin Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles