Atelier cyanotype et dessin Arles
Atelier cyanotype et dessin Arles samedi 2 mai 2026.
Arles
Atelier cyanotype et dessin
Samedi 2 mai 2026 de 13h à 16h. POP 1 rue Ferdinand Lesseps Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 13:00:00
fin : 2026-05-02 16:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Venez découvrir la technique du cyanotype et dessiner dans un moment pour soi.
Pendant 3h, l’artiste plasticienne et illustratrice Pauline Bocahut vous accompagne dans la pratique de l’autoportrait à travers le dessin, le cyanotype et l’écriture. .
POP 1 rue Ferdinand Lesseps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 51 27 10 paulinebocahut@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the cyanotype technique and draw in a moment for yourself.
L’événement Atelier cyanotype et dessin Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Les mercredis avec Vénus Musée départemental Arles antique Arles 29 avril 2026
- Anniversaire du Honky tonk Le Honkytonk Arles 30 avril 2026
- Maitriser la vidéo avec votre smartphone De la Muette Arles 30 avril 2026
- L’after match au Break Le Break Arles Arles 30 avril 2026
- Monsieur plus et Madame Boubou Café de la paix Arles 30 avril 2026