Monsieur plus et Madame Boubou Café de la paix Arles

Arles

Monsieur plus et Madame Boubou

Jeudi 30 avril 2026 à partir de 19h. Café de la paix 27 Place Voltaire Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Sabrina B., alias Madame Boubou, sera notre invitée de jeudi 30 avril, au Café de la Paix.

Sabrina B., alias Madame Boubou, sera notre invitée de jeudi 30 avril, au Café de la Paix.

Originaire de Montpellier et militante de la musique électronique depuis une vingtaine d’années, elle est connue dans les années 2.0 sous le pseudo de ‘Blondes platines’. En solo désormais, elle poursuit sa quête musicale, guidée par l’éclectisme et l’envie de faire danser le public, avec une forte appétence pour la House et le Disco.

Elle sera accompagnée par Dj Monsieur Plus, alias Nico (l’Echoppe), qui nous régalera en début de soirée par sa fine sélection de vinyles .

Café de la paix 27 Place Voltaire Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 79 12 09 cafedelapaixarles@gmail.com

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English :

Sabrina B., aka Madame Boubou, will be our guest at Café de la Paix on Thursday April 30.

L’événement Monsieur plus et Madame Boubou Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles