Atelier cyanotype, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon
samedi 19 septembre 2026 · Musée des beaux-arts et d'archéologie · Besançon
Informations pratiques
Atelier cyanotype 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs
Dans la limites des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Atelier cyanotype par Mevlana Sahiti, membre de l’association Romano phralipe – fraternité rom universelle : symboles Roms et paroles d’espoir
Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878067 https://www.mbaa.besancon.fr Les collections sont installées à partir de 1843 dans la nouvelle halle aux grains, édifice conçu par l’architecte Pierre Marnotte. Les collections d’art cohabitent un temps avec les activités commerciales de la halle. En 1849, le musée d’Archéologie est créé à son tour et rejoint ce même lieu.
La collection va s’enrichir de manière spectaculaire grâce aux dons de collectionneurs (Pierre-Adrien Pâris, Jean Gigoux, etc.), pour la plupart bisontins, qui auront à coeur de soutenir le patrimoine franc-comtois. Le dépôt proposé par George et Adèle Besson, grands amateurs d’art moderne, en 1963, est l’occasion pour Louis Miquel, collaborateur de Le Corbusier, d’agrandir le musée en édifiant dans son ancienne cour centrale une structure en béton brut.
Le projet du cabinet Architectures Adelfo Scaranello (2018) est fondé sur le respect et la valorisation des deux architectures historiques du musée : l’ancienne halle aux grains et la structure intérieure en béton brut. Lignes de Tram et bus, parking à proximité.
Atelier cyanotype par Mevlana Sahiti, membre de l’association Romano phralipe – fraternité rom universelle : symboles Roms et paroles d’espoir
© Emily Stuyvers
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