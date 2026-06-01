Atelier cyanotype parents-enfants, Espace des 2 Rives, Rennes
Atelier cyanotype parents-enfants, Espace des 2 Rives, Rennes mardi 21 juillet 2026.
Atelier cyanotype parents-enfants Mardi 21 juillet, 14h30 Espace des 2 Rives Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00
Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez partager en moment de complicité en famille autour de la découverte du cyanotype. Ouvert à tous·tes à partir de 6 ans sur inscription
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