Atelier Cyanotype Pontlevoy Patrimoine Pontlevoy Samedi 30 mai, 14h00 de 15€ à 30€

Venez expérimenter avec votre enfant ce procédé ancien de photographie avec Séverine Basset, médiatrice artistique.

Venez réaliser des oeuvres uniques, sensibles, que l’on exposera à la lumière directe du soleil pour révéler le pigment bleu de Prusse qui forme l’arrière-plan. Une technique magique ! Un beau cadeau à créer en vue de la fête des mères ou de la fête des pères à venir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/pontlevoy-patrimoine-art-et-culture/evenements/atelier-cyanotype-2 contactSAMPPontlevoy@gmail.com 0607964839

Pontlevoy Patrimoine 6-8 route de Blois 41400 Pontlevoy Pontlevoy 41400 Loir-et-Cher



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

