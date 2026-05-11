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Atelier Cyanotype Pontlevoy Patrimoine Pontlevoy

Atelier Cyanotype Pontlevoy Patrimoine Pontlevoy

Atelier Cyanotype Pontlevoy Patrimoine Pontlevoy samedi 30 mai 2026.

Lieu : Pontlevoy Patrimoine

Adresse : 6-8 route de Blois 41400 Pontlevoy

Ville : 41400 Pontlevoy

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : de 15€ à 30€

Atelier Cyanotype Pontlevoy Patrimoine Pontlevoy Samedi 30 mai, 14h00 de 15€ à 30€

Venez expérimenter avec votre enfant ce procédé ancien de photographie avec Séverine Basset, médiatrice artistique.

Venez réaliser des oeuvres uniques, sensibles, que l’on exposera à la lumière directe du soleil pour révéler le pigment bleu de Prusse qui forme l’arrière-plan. Une technique magique ! Un beau cadeau à créer en vue de la fête des mères ou de la fête des pères à venir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00

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 https://www.helloasso.com/associations/pontlevoy-patrimoine-art-et-culture/evenements/atelier-cyanotype-2 contactSAMPPontlevoy@gmail.com 0607964839

Pontlevoy Patrimoine 6-8 route de Blois 41400 Pontlevoy Pontlevoy 41400 Loir-et-Cher


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