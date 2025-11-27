Spectacle Les héritiers de Pontlevoy à l’Abbaye Pontlevoy

Spectacle Les héritiers de Pontlevoy à l’Abbaye

Visite théâtralisée (donc déambulant dans toutes les pièces de l’abbaye), qui relate les 1000 ans de l’histoire de l’abbaye à travers 1000 d’histoire de l’éducation. Sur les pas des Chevaliers, de Richelieu, de Louis XVI et l’école royale militaire, jusqu’à l’occupation pendant la guerre 14-18.

English : The Heirs of Pontlevoy Live show at the Abbey

A theatrical tour (moving through all the rooms of the Abbey), retracing 1,000 years of the Abbey’s history through 1,000 years of education. Follow in the footsteps of knights, Cardinal Richelieu, King Louis XVI and the Royal Military School, all the way to the occupation during World War I.

