Pontlevoy

Visite de L’abbaye de Pontlevoy

Pontlevoy Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Abbaye bénédictine fondée en 1034 par Geldouin de Saumur, seigneur de Pontlevoy. L’abbaye fut affectée par plusieurs destructions et reconstructions, notamment l’église du XVe siècle dont subsiste le choeur flamboyant. Sous l’impulsion de la congrégation de St-Maur, l’abbaye connait un renouveau.

Abbaye bénédictine fondée en 1034 par Geldouin de Saumur, seigneur de Pontlevoy. L’abbaye fut affectée par plusieurs destructions et reconstructions, notamment l’église du XVe siècle dont subsiste le choeur flamboyant. Sous l’impulsion de la congrégation de St-Maur, l’abbaye connait un renouveau. Le lieu servit de collège puis d’école militaire royale, et même d’hôpital durant la première guerre mondiale. Cette visite précédera la dernière date de représentation du spectacle des Impromptus Molière, qui se tiendra à 19h30 à l’abbaye de Pontlevoy. .

Pontlevoy 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08

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English :

Benedictine abbey founded in 1034 by Geldouin de Saumur, Lord of Pontlevoy. The abbey was affected by several destructions and reconstructions, notably the 15th-century church, of which the flamboyant choir remains. Under the impetus of the St-Maur congregation, the abbey underwent a revival.

L’événement Visite de L’abbaye de Pontlevoy Pontlevoy a été mis à jour le 2026-04-13 par ADT41