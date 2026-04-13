Pontlevoy

Festillésime 41 Dans mon jardin… gaiement chantons à Pontlevoy

Pontlevoy Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Le programme, à la fois joyeux, festif et poétique, vous invite à célébrer les jardins à travers les chansons de la Renaissance, interprétées par quatre chanteurs de l’ensemble Jacques Moderne, accompagnés au luth. Composées initialement pour accompagner fêtes et banquets, les œuvres sont issues du répertoire polyphonique français de la Renaissance et de la tradition populaire. 25 .

Pontlevoy 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 60 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Dans mon jardin… gaiement chantons à Pontlevoy Pontlevoy a été mis à jour le 2026-04-13 par Conseil Départemental 41