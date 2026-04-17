Pontlevoy

Festillésime 41 Le Parfait Danser à Pontlevoy

Pontlevoy Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Musiques à danser de l’Europe médiévale du XIIIe au XVIe siècle. Into the Winds offre un son rare et puissant d’instruments à vent du Moyen Âge et de la Renaissance. Fondé en 2017 par cinq jeunes musiciens multi-instrumentistes, l’ensemble fait découvrir un répertoire musical profane et sacré à travers des concerts originaux et novateurs. Ils font résonner hautbois, sacqueboutes, trompettes, flûtes à bec et percussions dans divers lieux, jonglant entre les instruments avec l’énergie d’un big band. 25 .

Pontlevoy 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 60 77

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Le Parfait Danser à Pontlevoy Pontlevoy a été mis à jour le 2026-04-17 par Conseil Départemental 41