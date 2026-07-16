Atelier cyanotype pour les groupes, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Informations pratiques

Atelier cyanotype pour les groupes 6 octobre 2026 – 4 juin 2027 Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne

prix : 45€ par groupe, sur réservation. Nous fournissons le matériel nécessaire à l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T09:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-04T09:00:00+02:00 – 2027-06-04T18:00:00+02:00

À la suite de la visite de l’exposition ou en amont, l’équipe du CPIF vous propose des ateliers créatifs collectifs autour de la photographie. Ce temps dure entre 30 et 45 minutes.

Le cyanotype est une technique de tirage photographique qui produit des images monochromes bleu cyan. Cette couleur en fait sa principale spécificité. Inventé en 1842 par John Herschel, le cyanotype est l’un des plus anciens procédés en photographie. Sa réalisation repose sur une solution de ferricyanure de potassium et de citrate d’ammonium ferrique, sensible à la lumière. Ce mélange photosensible est ensuite appliqué sur une surface, une feuille de papier ou de tissu par exemple, et des objets peuvent y être déposés. Après quelques minutes d’exposition à des rayons ultraviolets, le fer est réduit et forme une couleur bleu cyan sur le support excepté à l’emplacement de l’objet. Les cyanotypes réalisés sont ensuite rincés à l’eau puis séchés. Après avoir réalisé un cyanotype, chacun·e pourra observer les productions avec les autres membres du groupe et exprimer son avis.

Nous fournissons le matériel nécessaire à l’atelier et l’ensemble des images produites sera transmis à la fin.

Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « email », « value »: « adele.rickard@cpif.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 05 79 80 »}]

À la suite de la visite de l’exposition ou en amont, l’équipe du CPIF vous propose des ateliers créatifs collectifs autour de la photographie. Ce temps dure entre 30 et 45 minutes.

Atelier de cyanotype au CPIF