ATELIER CYANOTYPE MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse
samedi 25 juillet 2026 · MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ATELIER CYANOTYPE
MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25 16:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy vous invite à participer à un atelier dans le cadre de l’exposition Ivresse.
Avec l’association Les Mirettes, découvrez la technique du cyanotype, procédé photographique ancien permettant de révéler une image aux nuances bleues grâce à la lumière du soleil.
Bon à savoir
– À partir de 15 ans
– Réservation obligatoire en ligne 10 .
MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Paul-Dupuy Museum of Fine Arts invites you to participate in a workshop as part of the Ivresse exhibition.
L’événement ATELIER CYANOTYPE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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