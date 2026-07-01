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ATELIER CYANOTYPE MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

samedi 25 juillet 2026 · MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY
Adresse
13 Rue de la Pleau
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Toulouse

ATELIER CYANOTYPE

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25 16:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy vous invite à participer à un atelier dans le cadre de l’exposition Ivresse.
Avec l’association Les Mirettes, découvrez la technique du cyanotype, procédé photographique ancien permettant de révéler une image aux nuances bleues grâce à la lumière du soleil.

Bon à savoir
– À partir de 15 ans
– Réservation obligatoire en ligne 10  .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The Paul-Dupuy Museum of Fine Arts invites you to participate in a workshop as part of the Ivresse exhibition.

L’événement ATELIER CYANOTYPE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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