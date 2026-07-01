ATELIER CYANOTYPE MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ATELIER CYANOTYPE

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25 16:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy vous invite à participer à un atelier dans le cadre de l’exposition Ivresse.

Avec l’association Les Mirettes, découvrez la technique du cyanotype, procédé photographique ancien permettant de révéler une image aux nuances bleues grâce à la lumière du soleil.

Bon à savoir

– À partir de 15 ans

– Réservation obligatoire en ligne 10 .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Paul-Dupuy Museum of Fine Arts invites you to participate in a workshop as part of the Ivresse exhibition.

L’événement ATELIER CYANOTYPE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE