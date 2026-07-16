Atelier cyanotypes et anthotypes pour la Fête de la Science 2026, Université Lumière Lyon 2, Lyon

Informations pratiques

Atelier cyanotypes et anthotypes pour la Fête de la Science 2026 Samedi 10 octobre, 13h30 Université Lumière Lyon 2 Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T13:30:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T13:30:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Découvrez les techniques alternatives de la photographie.

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie et de la Fête de la Science 2026, venez découvrir les cyanotypes et les anthotypes.

Expérimentez ces techniques alternatives en utilisant des produits chimiques ou des éléments végétaux pour réaliser vos propres compositions et repartez avec l’une de vos créations !

Animé par le Master d’Études et Créations Photographiques

Cet atelier vous est proposée dans le cadre de « L’ici et l’ailleurs – 200 ans de photographie » et de la Fête de la Science 2026 de l’Université Lumière Lyon 2, consultez les liens pour découvrir les programmations complètes de ces évènements.

Université Lumière Lyon 2 17 quai Claude Bernard, 69007 Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.univ-lyon2.fr/ [{« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-de-la-photographie »}, {« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/sciences-et-societe/fete-de-la-science-2026 »}] L’Université Lumière Lyon 2 est un lieu d’enseignement des sciences humaines et sociales. Elle s’attache à maintenir des valeurs humaniste et solidaire, démocratique et inclusive, écologique et citoyenne. Accessible PMR.

Découvrez les techniques alternatives de la photographie.

© Lisa – Pexels