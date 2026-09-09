Atelier “Dans la peau d’un mangaka” La Buissoniere Istres

Informations pratiques

Istres

Atelier “Dans la peau d’un mangaka”

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 11h30. La Buissoniere 7 rue des intimes Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Spécialiste du manga, PRICCE va vous initier à cette pratique artistique de dessin originaire du Japon. Vous allez découvrir des techniques de dessin de manga et apprendre à dessiner votre personnage préféré.

À partir de 7 ans .

La Buissoniere 7 rue des intimes Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62

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English :

PRICCE, a manga specialist, will introduce you to this Japanese art form. You’ll discover manga drawing techniques and learn how to draw your favorite character.

L’événement Atelier “Dans la peau d’un mangaka” Istres a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Istres