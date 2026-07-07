Atelier Dans la vie d’un spationaute Rue du 19 Mars 1962 Léognan
mardi 7 juillet 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Atelier Dans la vie d’un spationaute
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Par Cap Sciences
Les participants vont s’entrainer comme des spationautes et venir à bout des 5 épreuves physiques et cérébrales afin de vivre la difficulté des exercices de sélection. Ils vont ensuite voyager dans la station spatiale internationale le temps d’un demi-tour de Terre autour d’un débat sur la vie quotidienne dans l’espace.
A partir de 8 ans Sur inscription auprès de la bibliothèque.
Dans le cadre de Partir en livre avec la Communauté de Communes de Montesquieu, le réseau de bibliothèques En voiture Simone et l’association D’abord des livres. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 33 culture@mairie-leognan.fr
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English : Atelier Dans la vie d’un spationaute
L’événement Atelier Dans la vie d’un spationaute Léognan a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme
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