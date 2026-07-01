Lectures et jeux à Pontaulic Rue Jules Guesde Léognan
mercredi 8 juillet 2026 · Rue Jules Guesde · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Lectures et jeux à Pontaulic
Rue Jules Guesde Parc du Pontaulic Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15
A l’occasion de Cap33 et de Partir en livre, ateliers et lectures avec la librairie Des livres à bord au parc de Pontaulic les mercredis 8 et 15 juillet de 10h à 12h.
Retrouvez également la ludothèque AJC au parc de Pontaulic les mercredis 8, 15 et 29 juillet de 10h à 12h.
Accès libre et gratuit. .
Rue Jules Guesde Parc du Pontaulic Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 33 bibliotheque@mairie-leognan.fr
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English : Lectures et jeux à Pontaulic
L’événement Lectures et jeux à Pontaulic Léognan a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme
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