Lectures et jeux à Pontaulic Rue Jules Guesde Léognan

Informations pratiques

Léognan

Lectures et jeux à Pontaulic

Rue Jules Guesde Parc du Pontaulic Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15

A l’occasion de Cap33 et de Partir en livre, ateliers et lectures avec la librairie Des livres à bord au parc de Pontaulic les mercredis 8 et 15 juillet de 10h à 12h.

Retrouvez également la ludothèque AJC au parc de Pontaulic les mercredis 8, 15 et 29 juillet de 10h à 12h.

Accès libre et gratuit. .

Rue Jules Guesde Parc du Pontaulic Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 33 bibliotheque@mairie-leognan.fr

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English : Lectures et jeux à Pontaulic

L’événement Lectures et jeux à Pontaulic Léognan a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme