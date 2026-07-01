Concert Jazz L’Esprit des Vins Léognan

Informations pratiques

Léognan

Concert Jazz

L’Esprit des Vins 7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:15:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Une soirée jazz à ne pas manquer !

L’Esprit des Vins a le plaisir d’accueillir Jazz Bassengers pour un concert exceptionnel dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Jeudi 9 juillet 2026, à 19h15

Laissez-vous porter par les sonorités du jazz tout en profitant d’un moment de partage autour du vin et de la musique.

Réservation au 05 56 85 01 13 .

L’Esprit des Vins 7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13

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English : Concert Jazz

L’événement Concert Jazz Léognan a été mis à jour le 2026-07-02 par Sud Bordeaux Tourisme