UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Léognan

Concert Jazz L’Esprit des Vins Léognan

jeudi 9 juillet 2026 · L'Esprit des Vins · Léognan

Concert Jazz L’Esprit des Vins Léognan

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Lieu
L'Esprit des Vins
Adresse
7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
33850 Léognan
Département
Gironde
Tarif

Léognan

Concert Jazz

L’Esprit des Vins 7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:15:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Une soirée jazz à ne pas manquer !
L’Esprit des Vins a le plaisir d’accueillir Jazz Bassengers pour un concert exceptionnel dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Jeudi 9 juillet 2026, à 19h15
Laissez-vous porter par les sonorités du jazz tout en profitant d’un moment de partage autour du vin et de la musique.
Réservation au 05 56 85 01 13   .

L’Esprit des Vins 7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Jazz

L’événement Concert Jazz Léognan a été mis à jour le 2026-07-02 par Sud Bordeaux Tourisme

À voir aussi à Léognan (Gironde)