Atelier : « Dans les coulisses du musée Cécile Sabourdy », Musée Cécile Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

Atelier : « Dans les coulisses du musée Cécile Sabourdy » 19 et 20 septembre Musée Cécile Sabourdy Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les coulisses du musée #2

À l’occasion du lancement du récolement décennal des collections des musées de France, découvrez la facette cachée des métiers du musée.

Après une première édition des Coulisses du musée en 2020, l’équipe vous invite une nouvelle fois à passer derrière le rideau pour mieux comprendre les spécificités de son travail.

Qu’est-ce que le récolement ? Réalisé tous les dix ans, cet inventaire complet et obligatoire permet de suivre l’évolution des œuvres et de vérifier qu’elles sont conservées dans les meilleures conditions possibles. Il faut observer la couche picturale, prendre des photographies et des notes, mesurer, analyser et établir un constat d’état. Une étape longue, mais indispensable à la préservation des trésors nationaux.

Lors des Journées européennes du patrimoine, c’est à vous de jouer ! À l’aide de reproductions de tableaux, découvrez le parcours d’une œuvre, depuis son arrivée au musée jusqu’à sa présentation au public.

Venez apprendre, expérimenter et vous amuser dans la nouvelle salle d’exposition du musée Cécile Sabourdy.

Plus d’informations sur notre site internet.

Musée Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh, France Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555006773 https://museejardinscecilesabourdy.wordpress.com Ce musée d’art consacré aux Naïfs, Bruts et Singuliers permet d’aborder les sujets les plus divers au travers des peintures, dessins, gravures, sculptures, objets d’arts et tapisseries présentés par roulement au gré des expositions. A 20 min au sud de Limoges, autoroute A20 sorties 40 ou 41.

Les coulisses du musée #2

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