Vicq-sur-Breuilh

Exposition LA TANGENTE IMAGINAIRE par Isabelle Braud

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-04

L’artiste Isabelle Braud vous invite au vernissage de son exposition LA TANGENTE IMAGINAIRE , qui se déroulera le vendredi 4 septembre à 18h30.

Découvrez une production artistique unique, indissociable du quotidien de l’artiste. Son travail, protéiforme et riche en couleurs, se construit autour de collections et de répétitions. Les thématiques récurrentes explorent l’espace domestique et l’atelier, lieux privilégiés de pensée et d’élaboration.

Chaque exposition est pensée pour s’intégrer aux spécificités physiques et historiques des lieux, créant ainsi des univers où les œuvres dialoguent entre elles. LA TANGENTE IMAGINAIRE nous emmène dans un voyage à travers le temps, dans un château construit en 1515, nous invitant à la déambulation et à la contemplation. .

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Exposition LA TANGENTE IMAGINAIRE par Isabelle Braud

L’événement Exposition LA TANGENTE IMAGINAIRE par Isabelle Braud Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne