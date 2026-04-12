Musique Danse Vicq-sur-Breuilh
Musique Danse Vicq-sur-Breuilh samedi 5 septembre 2026.
Vicq-sur-Breuilh
Musique Danse
1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 23:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Musique et danses traditionnelles
Les fourmis dans les pieds, Les violons de Nedde
17h-19h bal animé par le groupe Les Fourmis dans les pieds
19h-20h repas sorti du sac
20h30 concert En Menant la Nòvia par Les Violons de Nedde
21h30 bal avec Les violons de Nedde et Les fourmis dans les pieds
Le groupe Des fourmis dans les pieds est composé au départ par un groupe de copains passionnés par la musique trad vivante. Composé à ce jour, de 10 musiciens, avec guitares, basse, percus, diatos, trompette et clarinette…
En Menant la Nòvia Mariages, au début du 20ème siècle… Des chansons de rencontres amoureuses, de mal mariées, de maris trop petits ou trop vieux… De la musique des violoneux, qui savaient y faire, avec des airs de marches de noces et des airs de bal, de ceux qui font danser tous les invités. .
1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 83 60 60 contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr
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English : Musique Danse
L’événement Musique Danse Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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