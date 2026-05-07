Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans) BFM Aurence Limoges

Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans) BFM Aurence Limoges

Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans) BFM Aurence Limoges mercredi 3 juin 2026.

Lieu : BFM Aurence

Adresse : 29 Rue Marcel Vardelle

Ville : 87100 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Limoges

Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans)

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Venez découvrir ce qui se cache dans les poches d’un professionnel lors d’un atelier à destinations des jeunes publics (dès 7 ans).

Inscriptions auprès des organisateurs.   .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)