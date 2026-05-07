Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans) BFM Aurence Limoges

Limoges

Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans)

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Venez découvrir ce qui se cache dans les poches d’un professionnel lors d’un atelier à destinations des jeunes publics (dès 7 ans).

Inscriptions auprès des organisateurs. .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole