Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans) BFM Aurence Limoges
Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans) BFM Aurence Limoges mercredi 3 juin 2026.
Limoges
Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans)
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Venez découvrir ce qui se cache dans les poches d’un professionnel lors d’un atelier à destinations des jeunes publics (dès 7 ans).
Inscriptions auprès des organisateurs. .
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85
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L’événement Atelier DANS LES POCHES DE… À LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER (à partir de 7 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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